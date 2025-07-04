04.07.2025
Смотреть онлайн Таунсвилл Файр - Mackay Meteorettes Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины: Таунсвилл Файр — Mackay Meteorettes Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на арене Townsville Basketball Stadium.
МСК, Арена: Townsville Basketball Stadium
Баскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины
Завершен
17:27 16:13 22:13 15:14
70 : 67
04 июля 2025
Превью матча Таунсвилл Файр — Mackay Meteorettes Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
3
11
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
4
6
% реализации штрафных
100
85.7
Кол-во реализованных бросков
14
21
Комментарии к матчу