06.07.2025
Смотреть онлайн Cairns Dolphins - Mackay Meteorettes Women 06.07.2025. Прямая трансляция
Баскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины: Cairns Dolphins — Mackay Meteorettes Women . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Cairns Basketball Stadium.
МСК, Арена: Cairns Basketball Stadium
Баскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины
Завершен
24:22 25:29 11:18 26:24
86 : 93
06 июля 2025
Превью матча Cairns Dolphins — Mackay Meteorettes Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
18
3-х очк. попадания
4
13
Реализовано штрафных
24
18
% реализации штрафных
82.8
72
Кол-во реализованных бросков
53
49
