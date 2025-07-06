06.07.2025
Смотреть онлайн Сайшайн-Кост Феникс - Женщины - Саут-Вест Метро Пайрэтс - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины: Сайшайн-Кост Феникс - Женщины — Саут-Вест Метро Пайрэтс - Женщины . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене Maroochydore Basketball Stadium.
МСК, Арена: Maroochydore Basketball Stadium
Баскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины
Завершен
17:21 16:29 18:13 20:20
71 : 83
06 июля 2025
Превью матча Сайшайн-Кост Феникс - Женщины — Саут-Вест Метро Пайрэтс - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
15
3-х очк. попадания
4
11
Реализовано штрафных
13
20
% реализации штрафных
61.9
80
Кол-во реализованных бросков
40
46
Комментарии к матчу