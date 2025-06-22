Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Warrandyte Venom - Warrnambool Mermaids 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол: Warrandyte VenomWarrnambool Mermaids, 4 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Австралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол
Warrandyte Venom
Завершен
9:18 20:18 15:6 21:11
65 : 53
22 июня 2025
Warrnambool Mermaids
Смотреть онлайн
Превью матча Warrandyte Venom — Warrnambool Mermaids

История последних встреч

Warrandyte Venom
Warrandyte Venom
Warrnambool Mermaids
Warrandyte Venom
0 побед
1 победа
0%
100%
26.07.2025
Warrnambool Mermaids
Warrnambool Mermaids
66:64
Warrandyte Venom
Warrandyte Venom
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
15
3-х очк. попадания
5
3
Реализовано штрафных
12
14
% реализации штрафных
41.4
82.4
Кол-во реализованных бросков
36
32
Игры 4 тур
22.06.2025
Warrandyte Venom
65:53
Warrnambool Mermaids
Завершен
Комментарии к матчу
