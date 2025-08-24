24.08.2025
Смотреть онлайн США - Багамские Острова 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА - Чемпионат Америки по баскетболу: США — Багамские Острова, 1 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .
МСК, 1 тур
ФИБА - Чемпионат Америки по баскетболу
Завершен
25:26 16:20 23:19 20:19 21:9
105 : 93
24 августа 2025
Превью матча США — Багамские Острова
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
12
12
Реализовано штрафных
23
12
% реализации штрафных
82.1
75
Кол-во реализованных бросков
58
46
Комментарии к матчу