24.08.2025

Смотреть онлайн США - Багамские Острова 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА - Чемпионат Америки по баскетболу: СШАБагамские Острова, 1 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .

МСК, 1 тур
ФИБА - Чемпионат Америки по баскетболу
США
Завершен
25:26 16:20 23:19 20:19 21:9
105 : 93
24 августа 2025
Багамские Острова
Превью матча США — Багамские Острова

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
12
12
Реализовано штрафных
23
12
% реализации штрафных
82.1
75
Кол-во реализованных бросков
58
46
все
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
