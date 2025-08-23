23.08.2025
Смотреть онлайн Венесуэла - Канада 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА - Чемпионат Америки по баскетболу: Венесуэла — Канада, 1 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .
МСК, 1 тур
ФИБА - Чемпионат Америки по баскетболу
Превью матча Венесуэла — Канада
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
21
3-х очк. попадания
9
13
Реализовано штрафных
5
7
% реализации штрафных
71.4
53.8
Кол-во реализованных бросков
25
41
