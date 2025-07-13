13.07.2025
Смотреть онлайн Япония (ж) - Ливан 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Women: Япония (ж) — Ливан, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
FIBA Asia Cup Women
Завершен
16:26 28:15 12:9 16:18
72 : 68
13 июля 2025
Превью матча Япония (ж) — Ливан
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
21
3-х очк. попадания
15
2
Реализовано штрафных
5
20
% реализации штрафных
62.5
76.9
Кол-во реализованных бросков
31
43
Комментарии к матчу