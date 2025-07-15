Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Women : Япония (ж) — Австралия (ж) , 3 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

Превью матча Япония (ж) — Австралия (ж)

Команда Япония (ж) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Австралия (ж), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июля 2025 на поле команды Япония (ж), в том матче победу одержали гостьи.