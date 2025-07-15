Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Япония (ж) - Австралия (ж) 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Women: Япония (ж)Австралия (ж), 3 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
FIBA Asia Cup Women
Япония (ж)
Завершен
22:26 29:16 8:17 8:20
67 : 79
15 июля 2025
Австралия (ж)
Смотреть онлайн
Превью матча Япония (ж) — Австралия (ж)

Команда Япония (ж) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Австралия (ж), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июля 2025 на поле команды Япония (ж), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Япония (ж)
Япония (ж)
Австралия (ж)
Япония (ж)
0 побед
1 победа
0%
100%
20.07.2025
Япония (ж)
Япония (ж)
79:88
Австралия (ж)
Австралия (ж)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
13
22
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
10
17
% реализации штрафных
83.3
81
Кол-во реализованных бросков
34
45
