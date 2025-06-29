29.06.2025
Смотреть онлайн Манджера Мэджик - Женщины - Goldfields Giants Women 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 West Женщины: Манджера Мэджик - Женщины — Goldfields Giants Women . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Mandurah Aquatic and Recreation Centre.
МСК, Арена: Mandurah Aquatic and Recreation Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 West Женщины
Завершен
24:12 28:22 28:19 22:11
102 : 64
29 июня 2025
Превью матча Манджера Мэджик - Женщины — Goldfields Giants Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
20
3-х очк. попадания
14
3
Реализовано штрафных
8
15
% реализации штрафных
53.3
75
Кол-во реализованных бросков
48
38
Комментарии к матчу