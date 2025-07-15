Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Рокингем Флеймс - Женщины - Манджера Мэджик - Женщины 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияБаскетбол. Австралия NBL1 West Женщины: Рокингем Флеймс - ЖенщиныМанджера Мэджик - Женщины . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на арене Mike Barnett Sports Complex.

МСК, Арена: Mike Barnett Sports Complex
Баскетбол. Австралия NBL1 West Женщины
Рокингем Флеймс - Женщины
Завершен
20:20 26:13 20:17 24:13
90 : 63
15 июля 2025
Манджера Мэджик - Женщины
Смотреть онлайн
Превью матча Рокингем Флеймс - Женщины — Манджера Мэджик - Женщины

История последних встреч

Рокингем Флеймс - Женщины
Рокингем Флеймс - Женщины
Манджера Мэджик - Женщины
Рокингем Флеймс - Женщины
0 побед
1 победа
0%
100%
14.08.2025
Рокингем Флеймс - Женщины
Рокингем Флеймс - Женщины
86:97
Манджера Мэджик - Женщины
Манджера Мэджик - Женщины
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
18
3-х очк. попадания
11
4
Реализовано штрафных
13
15
% реализации штрафных
81.2
78.9
Кол-во реализованных бросков
46
37
