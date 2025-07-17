17.07.2025
Смотреть онлайн Каламунда Истерн Санс - Женщины - Лейксайд Лайтнинг - Женщины 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 West Женщины: Каламунда Истерн Санс - Женщины — Лейксайд Лайтнинг - Женщины . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Ray Owen Sports Centre.
МСК, Арена: Ray Owen Sports Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 West Женщины
Завершен
26:19 20:18 26:12 13:22
85 : 71
17 июля 2025
Превью матча Каламунда Истерн Санс - Женщины — Лейксайд Лайтнинг - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
19
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
8
9
% реализации штрафных
66.7
69.2
Кол-во реализованных бросков
42
36
