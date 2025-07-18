Смотреть онлайн Рокингем Флеймс - Женщины - Виллеттон Тайгерс - Женщины 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 West Женщины: Рокингем Флеймс - Женщины — Виллеттон Тайгерс - Женщины . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Mike Barnett Sports Complex.
19:21 28:10 37:12 23:11
Превью матча Рокингем Флеймс - Женщины — Виллеттон Тайгерс - Женщины
Команда Рокингем Флеймс - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Виллеттон Тайгерс - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.