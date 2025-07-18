Превью матча Рокингем Флеймс - Женщины — Виллеттон Тайгерс - Женщины

Команда Рокингем Флеймс - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Виллеттон Тайгерс - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.