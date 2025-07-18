18.07.2025
Смотреть онлайн Warwick Senators Women - Перри Лейкс Хокс - Женщины 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 West Женщины: Warwick Senators Women — Перри Лейкс Хокс - Женщины . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Warwick Stadium.
МСК, Арена: Warwick Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 West Женщины
Завершен
24:24 27:25 17:29 15:19
83 : 97
18 июля 2025
Превью матча Warwick Senators Women — Перри Лейкс Хокс - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
24
3-х очк. попадания
10
12
Реализовано штрафных
7
13
% реализации штрафных
100
76.5
Кол-во реализованных бросков
40
49
