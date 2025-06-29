Смотреть онлайн Маккиннон Кугарс - Warrandyte Venom 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол: Маккиннон Кугарс — Warrandyte Venom, 12 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене GESAC.
18:14 15:23 26:13 19:17
Превью матча Маккиннон Кугарс — Warrandyte Venom
Команда Маккиннон Кугарс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Warrandyte Venom, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Warrandyte Venom, в том матче победу одержали гостьи.