29.06.2025

Смотреть онлайн Маккиннон Кугарс - Warrandyte Venom 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол: Маккиннон КугарсWarrandyte Venom, 12 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене GESAC.

МСК, 12 тур, Арена: GESAC
Австралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол
Маккиннон Кугарс
Завершен
18:14 15:23 26:13 19:17
78 : 67
29 июня 2025
Warrandyte Venom
Смотреть онлайн
Превью матча Маккиннон Кугарс — Warrandyte Venom

Команда Маккиннон Кугарс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Warrandyte Venom, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Warrandyte Venom, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Маккиннон Кугарс
Маккиннон Кугарс
Warrandyte Venom
Маккиннон Кугарс
1 победа
0 побед
100%
0%
06.07.2025
Warrandyte Venom
Warrandyte Venom
56:94
Маккиннон Кугарс
Маккиннон Кугарс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
19
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
13
8
% реализации штрафных
72.2
50
Кол-во реализованных бросков
41
34
Игры 12 тур
29.06.2025
Warrnambool Mermaids
47:79
Bellarine Storm Women
Завершен
29.06.2025
Маккиннон Кугарс
78:67
Warrandyte Venom
Завершен
28.06.2025
Sherbrooke Suns Women
67:84
Pakenham Warriors Women
Завершен
28.06.2025
Маккиннон Кугарс
69:59
Санбери Джетс
Завершен
28.06.2025
Хьюм Сити
77:72
Wyndham Basketball Women
Завершен
28.06.2025
Warrnambool Mermaids
44:111
Bulleen Boomers
Завершен
Комментарии к матчу
