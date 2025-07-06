Смотреть онлайн Melbourne University - Keysborough Cougars 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Большой В. Баскетбол: Melbourne University — Keysborough Cougars, 13 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
15:28 18:14 22:36 26:19
Превью матча Melbourne University — Keysborough Cougars
Команда Melbourne University в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Keysborough Cougars, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.