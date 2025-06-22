Фрибет 15000₽

22.06.2025

Смотреть онлайн Пенрит Пантерз - Ньюкасл Фэлконс 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Пенрит ПантерзНьюкасл Фэлконс . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Penrith Valley Regional Sports Centre.

МСК, Арена: Penrith Valley Regional Sports Centre
Australia NBL1 East
Пенрит Пантерз
Завершен
18:22 15:27 15:18 15:31
63 : 98
22 июня 2025
Ньюкасл Фэлконс

Превью матча Пенрит Пантерз — Ньюкасл Фэлконс

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
28
3-х очк. попадания
5
10
Реализовано штрафных
4
12
% реализации штрафных
28.6
75
Кол-во реализованных бросков
31
50
Комментарии к матчу
