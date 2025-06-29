29.06.2025
Смотреть онлайн Нортс Беарз - Мэнли-Уорринга Си Иглз 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Нортс Беарз — Мэнли-Уорринга Си Иглз . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене North Sydney Indoor Sports Centre.
МСК, Арена: North Sydney Indoor Sports Centre
Australia NBL1 East
Завершен
20:23 21:22 28:19 21:14
90 : 78
29 июня 2025
Превью матча Нортс Беарз — Мэнли-Уорринга Си Иглз
История последних встреч
Нортс Беарз
Мэнли-Уорринга Си Иглз
1 победа
0 побед
100%
0%
26.07.2025
Нортс Беарз
81:73
Мэнли-Уорринга Си Иглз
Комментарии к матчу