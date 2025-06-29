Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Сидней Кометс - Сатерленд Шаркс 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Сидней КометсСатерленд Шаркс . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Alexandria Basketball Stadium.

МСК, Арена: Alexandria Basketball Stadium
Australia NBL1 East
Сидней Кометс
Завершен
20:14 17:18 16:16 21:26 12:8
86 : 82
29 июня 2025
Сатерленд Шаркс
Смотреть онлайн
Превью матча Сидней Кометс — Сатерленд Шаркс

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
17
3-х очк. попадания
12
9
Реализовано штрафных
14
21
% реализации штрафных
60.9
84
Кол-во реализованных бросков
44
47
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
