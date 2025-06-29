29.06.2025
Смотреть онлайн Сидней Кометс - Сатерленд Шаркс 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Сидней Кометс — Сатерленд Шаркс . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Alexandria Basketball Stadium.
МСК, Арена: Alexandria Basketball Stadium
Australia NBL1 East
Завершен
20:14 17:18 16:16 21:26 12:8
86 : 82
29 июня 2025
Превью матча Сидней Кометс — Сатерленд Шаркс
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
17
3-х очк. попадания
12
9
Реализовано штрафных
14
21
% реализации штрафных
60.9
84
Кол-во реализованных бросков
44
47
Комментарии к матчу