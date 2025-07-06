06.07.2025
Смотреть онлайн Хорнсби - Мэнли-Уорринга Си Иглз 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Хорнсби — Мэнли-Уорринга Си Иглз . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене Thornleigh Brickpit Basketball Sports Stadium.
МСК, Арена: Thornleigh Brickpit Basketball Sports Stadium
Australia NBL1 East
Завершен
27:29 16:24 10:20 16:23
69 : 96
06 июля 2025
Превью матча Хорнсби — Мэнли-Уорринга Си Иглз
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
26
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
13
23
% реализации штрафных
65
88.5
Кол-во реализованных бросков
36
56
Комментарии к матчу