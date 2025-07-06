Смотреть онлайн Хорнсби - Мэнли-Уорринга Си Иглз 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Хорнсби — Мэнли-Уорринга Си Иглз . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене Thornleigh Brickpit Basketball Sports Stadium.