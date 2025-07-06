06.07.2025
Смотреть онлайн Сатерленд Шаркс - Олбери Водонга 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Сатерленд Шаркс — Олбери Водонга . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на арене Sutherland Basketball Stadium.
МСК, Арена: Sutherland Basketball Stadium
Australia NBL1 East
Завершен
22:30 32:21 18:24 25:15
97 : 90
06 июля 2025
Превью матча Сатерленд Шаркс — Олбери Водонга
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
22
3-х очк. попадания
9
12
Реализовано штрафных
14
10
% реализации штрафных
73.7
55.6
Кол-во реализованных бросков
51
44
Комментарии к матчу