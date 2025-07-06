Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Нортс Беарз - Иллаварра Хоукс Варата 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Нортс БеарзИллаварра Хоукс Варата . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на арене North Sydney Indoor Sports Centre.

МСК, Арена: North Sydney Indoor Sports Centre
Australia NBL1 East
Нортс Беарз
Завершен
28:30 21:24 25:21 27:28
101 : 103
06 июля 2025
Иллаварра Хоукс Варата
Превью матча Нортс Беарз — Иллаварра Хоукс Варата

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
24
3-х очк. попадания
13
12
Реализовано штрафных
6
20
% реализации штрафных
54.5
95.2
Кол-во реализованных бросков
47
57
