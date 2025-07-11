Смотреть онлайн Иннер Вест Буллз - Хорнсби 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Иннер Вест Буллз — Хорнсби . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на арене Ryde Bulls Basketball Stadium.