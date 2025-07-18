18.07.2025
Смотреть онлайн Банкстаун Бруинс - Мэнли-Уорринга Си Иглз 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Банкстаун Бруинс — Мэнли-Уорринга Си Иглз . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на арене Bankstown Basketball Stadium.
МСК, Арена: Bankstown Basketball Stadium
Australia NBL1 East
Завершен
31:27 15:29 23:11 27:11
31:27 15:29 23:11 27:11
96 : 78
18 июля 2025
Превью матча Банкстаун Бруинс — Мэнли-Уорринга Си Иглз
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
21
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
9
9
% реализации штрафных
69.2
81.8
Кол-во реализованных бросков
47
39
Комментарии к матчу