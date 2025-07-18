18.07.2025
Смотреть онлайн Нортс Беарз - Сидней Кометс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Нортс Беарз — Сидней Кометс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на арене North Sydney Indoor Sports Centre.
МСК, Арена: North Sydney Indoor Sports Centre
Australia NBL1 East
Завершен
20:24 20:14 20:16 23:10
83 : 64
18 июля 2025
Превью матча Нортс Беарз — Сидней Кометс
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
25
3-х очк. попадания
7
2
Реализовано штрафных
16
8
% реализации штрафных
66.7
53.3
Кол-во реализованных бросков
46
35
Комментарии к матчу