Смотреть онлайн Сатерленд Шаркс - Иннер Вест Буллз 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East: Сатерленд Шаркс — Иннер Вест Буллз . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на арене Sutherland Basketball Stadium.
МСК, Арена: Sutherland Basketball Stadium
Australia NBL1 East
Завершен
19:19 22:24 17:21 24:21
82 : 85
18 июля 2025
Превью матча Сатерленд Шаркс — Иннер Вест Буллз
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
7
12
Реализовано штрафных
15
13
% реализации штрафных
71.4
76.5
Кол-во реализованных бросков
45
43
Комментарии к матчу