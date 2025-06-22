22.06.2025
Смотреть онлайн Хорнсби Спайдерс - Женщины - Хиллс Хорнетс - Женщины 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East Women: Хорнсби Спайдерс - Женщины — Хиллс Хорнетс - Женщины . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Thornleigh Brickpit Basketball Sports Stadium.
МСК, Арена: Thornleigh Brickpit Basketball Sports Stadium
Australia NBL1 East Women
Завершен
29:30 12:10 19:24 18:30
78 : 94
22 июня 2025
Превью матча Хорнсби Спайдерс - Женщины — Хиллс Хорнетс - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
22
3-х очк. попадания
6
13
Реализовано штрафных
22
11
% реализации штрафных
88
78.6
Кол-во реализованных бросков
47
46
