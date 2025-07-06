06.07.2025
Смотреть онлайн Сатерленд Шаркс - Женщины - Олбери Водонга 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East Women: Сатерленд Шаркс - Женщины — Олбери Водонга . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Sutherland Basketball Stadium.
МСК, Арена: Sutherland Basketball Stadium
Australia NBL1 East Women
Завершен
25:27 35:20 14:23 21:16
25:27 35:20 14:23 21:16
95 : 86
06 июля 2025
Превью матча Сатерленд Шаркс - Женщины — Олбери Водонга
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
12
11
Реализовано штрафных
19
16
% реализации штрафных
76
69.6
Кол-во реализованных бросков
51
46
Комментарии к матчу