06.07.2025
Смотреть онлайн Нортс Беарс - Женщины - Illawarra Hawks Women 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East Women: Нортс Беарс - Женщины — Illawarra Hawks Women . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене North Sydney Indoor Sports Centre.
МСК, Арена: North Sydney Indoor Sports Centre
Australia NBL1 East Women
Завершен
22:13 19:14 17:14 24:23
82 : 64
06 июля 2025
Превью матча Нортс Беарс - Женщины — Illawarra Hawks Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
17
3-х очк. попадания
14
6
Реализовано штрафных
16
12
% реализации штрафных
84.2
66.7
Кол-во реализованных бросков
42
35
Комментарии к матчу