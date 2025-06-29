Превью матча Нортс Беарс - Женщины — Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины

Команда Нортс Беарс - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.