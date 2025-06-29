Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Нортс Беарс - Женщины - Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East Women: Нортс Беарс - ЖенщиныМэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене North Sydney Indoor Sports Centre.

МСК, Арена: North Sydney Indoor Sports Centre
Australia NBL1 East Women
Нортс Беарс - Женщины
Завершен
17:14 24:31 11:30 24:18
76 : 93
29 июня 2025
Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины
Превью матча Нортс Беарс - Женщины — Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины

Команда Нортс Беарс - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
23
3-х очк. попадания
7
12
Реализовано штрафных
9
11
% реализации штрафных
75
84.6
Кол-во реализованных бросков
39
46
