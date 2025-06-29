Превью матча Банкстаун Бруинс - Женщины — Maitland Mustangs Women

Команда Банкстаун Бруинс - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Банкстаун Бруинс - Женщины, в том матче победу одержали хозяева.