06.07.2025
Смотреть онлайн Нанавадинг Спектрс - Вейверли Фалконс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Юг: Нанавадинг Спектрс — Вейверли Фалконс . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на арене Nunawading Stadium.
МСК, Арена: Nunawading Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Завершен
24:28 22:26 22:17 28:21
24:28 22:26 22:17 28:21
96 : 92
06 июля 2025
Превью матча Нанавадинг Спектрс — Вейверли Фалконс
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
27
3-х очк. попадания
17
7
Реализовано штрафных
3
17
% реализации штрафных
50
77.3
Кол-во реализованных бросков
41
51
Комментарии к матчу