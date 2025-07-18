Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Вайлдкетс - Сандрингем Сейбрз 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияБаскетбол. Австралия NBL1 Юг: ВайлдкетсСандрингем Сейбрз . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Eltham Basketball Centre.

МСК, Арена: Eltham Basketball Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Вайлдкетс
Завершен
21:17 16:30 31:30 36:21
104 : 98
18 июля 2025
Сандрингем Сейбрз
Превью матча Вайлдкетс — Сандрингем Сейбрз

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
27
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
25
14
% реализации штрафных
92.6
66.7
Кол-во реализованных бросков
60
51
