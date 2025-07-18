18.07.2025
Смотреть онлайн Килсит Кобрас - Вейверли Фалконс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Юг: Килсит Кобрас — Вейверли Фалконс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Kilsyth Basketball.
МСК, Арена: Kilsyth Basketball
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Завершен
10:17 34:18 24:21 18:30 10:9
96 : 95
18 июля 2025
Превью матча Килсит Кобрас — Вейверли Фалконс
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
30
3-х очк. попадания
14
8
Реализовано штрафных
20
11
% реализации штрафных
87
78.6
Кол-во реализованных бросков
51
49
Комментарии к матчу