18.07.2025
Смотреть онлайн Маунт Гамбиер Пиониэрс - Фрэнкстон Блюз 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Юг: Маунт Гамбиер Пиониэрс — Фрэнкстон Блюз . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене The Ice House.
МСК, Арена: The Ice House
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Завершен
29:16 36:21 21:13 19:18
105 : 68
18 июля 2025
Превью матча Маунт Гамбиер Пиониэрс — Фрэнкстон Блюз
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
17
3-х очк. попадания
14
8
Реализовано штрафных
11
10
% реализации штрафных
68.8
62.5
Кол-во реализованных бросков
51
35
