29.06.2025
МСК, Арена: Diamond Valley Sports and Fitness Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Завершен
26:15 18:19 24:23 17:20
85 : 77
29 июня 2025
Превью матча Даймонд Вэлли Иглз — СЗ Тасмания
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
24
3-х очк. попадания
12
8
Реализовано штрафных
7
5
% реализации штрафных
70
62.5
Кол-во реализованных бросков
40
37
