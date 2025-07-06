06.07.2025
Смотреть онлайн Рингвуд Хокс - Бендиго Брейвес 06.07.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Завершен
34:14 25:17 28:14 26:24
113 : 69
06 июля 2025
Превью матча Рингвуд Хокс — Бендиго Брейвес
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
25
3-х очк. попадания
12
4
Реализовано штрафных
17
7
% реализации штрафных
73.9
70
Кол-во реализованных бросков
32
17
