11.07.2025

Смотреть онлайн Фрэнкстон Блюз - Вайлдкетс 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияБаскетбол. Австралия NBL1 Юг: Фрэнкстон БлюзВайлдкетс . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Bayside Blues Basketball Club.

МСК, Арена: Bayside Blues Basketball Club
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Фрэнкстон Блюз
Завершен
19:27 27:24 23:20 20:27
89 : 98
11 июля 2025
Вайлдкетс
Превью матча Фрэнкстон Блюз — Вайлдкетс

Команда Фрэнкстон Блюз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Вайлдкетс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
26
3-х очк. попадания
13
9
Реализовано штрафных
16
19
% реализации штрафных
84.2
76
Кол-во реализованных бросков
46
54
