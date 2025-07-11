Смотреть онлайн Фрэнкстон Блюз - Вайлдкетс 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Юг: Фрэнкстон Блюз — Вайлдкетс . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Bayside Blues Basketball Club.
19:27 27:24 23:20 20:27
Превью матча Фрэнкстон Блюз — Вайлдкетс
Команда Фрэнкстон Блюз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Вайлдкетс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.