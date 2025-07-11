Превью матча Фрэнкстон Блюз — Вайлдкетс

Команда Фрэнкстон Блюз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Вайлдкетс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.