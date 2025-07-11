11.07.2025
Смотреть онлайн Балларат Майнерс - Кейлор Тандер 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Юг: Балларат Майнерс — Кейлор Тандер . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Ballarat Minerdome.
МСК, Арена: Ballarat Minerdome
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Завершен
25:22 18:18 13:11 23:18
79 : 69
11 июля 2025
Превью матча Балларат Майнерс — Кейлор Тандер
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
20
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
20
17
% реализации штрафных
71.4
65.4
Кол-во реализованных бросков
45
41
Комментарии к матчу