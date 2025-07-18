18.07.2025
Смотреть онлайн Хобарт Чарджерс - Данденонг Рейнджерс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Юг: Хобарт Чарджерс — Данденонг Рейнджерс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на арене Derwent Entertainment Centre.
МСК, Арена: Derwent Entertainment Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Завершен
22:21 25:21 21:30 24:27
92 : 99
18 июля 2025
Превью матча Хобарт Чарджерс — Данденонг Рейнджерс
Статистика матча
2-х очк. попадания
32
26
3-х очк. попадания
2
9
Реализовано штрафных
22
20
% реализации штрафных
68.8
76.9
Кол-во реализованных бросков
56
55
