18.07.2025

Смотреть онлайн Хобарт Чарджерс - Данденонг Рейнджерс 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияБаскетбол. Австралия NBL1 Юг: Хобарт ЧарджерсДанденонг Рейнджерс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на арене Derwent Entertainment Centre.

МСК, Арена: Derwent Entertainment Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Хобарт Чарджерс
Завершен
22:21 25:21 21:30 24:27
92 : 99
18 июля 2025
Данденонг Рейнджерс
Смотреть онлайн
Превью матча Хобарт Чарджерс — Данденонг Рейнджерс

Статистика матча

2-х очк. попадания
32
26
3-х очк. попадания
2
9
Реализовано штрафных
22
20
% реализации штрафных
68.8
76.9
Кол-во реализованных бросков
56
55
Комментарии к матчу
