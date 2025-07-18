18.07.2025
Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Keilor Basketball Stadium.
МСК, Арена: Keilor Basketball Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Завершен
17:22 25:20 22:18 21:20
85 : 80
18 июля 2025
Превью матча Кейлор Тандер — Geelong United
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
22
3-х очк. попадания
4
6
Реализовано штрафных
9
16
% реализации штрафных
75
72.7
Кол-во реализованных бросков
46
46
