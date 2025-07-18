18.07.2025
Смотреть онлайн Даймонд Вэлли Иглз - Нанавадинг Спектрс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Юг: Даймонд Вэлли Иглз — Нанавадинг Спектрс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Diamond Valley Sports and Fitness Centre.
МСК, Арена: Diamond Valley Sports and Fitness Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Завершен
26:29 20:29 19:23 12:23
26:29 20:29 19:23 12:23
77 : 104
18 июля 2025
Превью матча Даймонд Вэлли Иглз — Нанавадинг Спектрс
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
22
3-х очк. попадания
8
15
Реализовано штрафных
13
15
% реализации штрафных
81.2
93.8
Кол-во реализованных бросков
41
52
Комментарии к матчу