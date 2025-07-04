04.07.2025
Смотреть онлайн Southern Tigers Women - West Adelaide Bearcats Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women: Southern Tigers Women — West Adelaide Bearcats Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на арене Morphett Vale Basketball Hall.
МСК, Арена: Morphett Vale Basketball Hall
Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women
Завершен
17:18 17:19 15:26 13:17
62 : 80
04 июля 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
27
3-х очк. попадания
4
3
Реализовано штрафных
8
17
% реализации штрафных
53.3
68
Кол-во реализованных бросков
33
47
