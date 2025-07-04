04.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women: Sturt Sabres Women — Woodville Warriors Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на арене Springbank Sports Centre.
МСК, Арена: Springbank Sports Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women
Завершен
16:15 20:17 24:23 15:16
75 : 71
04 июля 2025
Превью матча Sturt Sabres Women — Woodville Warriors Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
19
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
10
9
% реализации штрафных
62.5
90
Кол-во реализованных бросков
38
36
Комментарии к матчу