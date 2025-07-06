06.07.2025
Смотреть онлайн Central District Lions Women - Forestville Eagles Women 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women: Central District Lions Women — Forestville Eagles Women . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене STARplex.
МСК, Арена: STARplex
Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women
Завершен
11:21 11:9 13:10 18:22
53 : 62
06 июля 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
17
3-х очк. попадания
4
6
Реализовано штрафных
9
10
% реализации штрафных
81.8
58.8
Кол-во реализованных бросков
29
33
