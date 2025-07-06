06.07.2025
МСК, Арена: St Francis de Sales Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women
Завершен
26:30 7:37 22:28 16:13
71 : 108
06 июля 2025
Превью матча Eastern Mavericks Women — South Adelaide Panthers Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
32
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
14
20
% реализации штрафных
53.8
80
Кол-во реализованных бросков
38
60
