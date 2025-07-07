07.07.2025
Смотреть онлайн Woodville Warriors Women - Norwood Flames Women 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women: Woodville Warriors Women — Norwood Flames Women . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на арене St Clair Recreation Centre.
МСК, Арена: St Clair Recreation Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 Central Women
Завершен
27:19 15:22 23:15 19:12
84 : 68
07 июля 2025
Превью матча Woodville Warriors Women — Norwood Flames Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
9
3-х очк. попадания
10
11
Реализовано штрафных
16
17
% реализации штрафных
80
73.9
Кол-во реализованных бросков
45
37
Комментарии к матчу