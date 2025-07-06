06.07.2025
Смотреть онлайн Централ Дистрикт Лионс - Форествилле Иглз 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 Central: Централ Дистрикт Лионс — Форествилле Иглз . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени и пройдет на арене STARplex.
МСК, Арена: STARplex
Australia NBL1 Central
Завершен
30:27 19:32 24:17 22:22
30:27 19:32 24:17 22:22
95 : 98
06 июля 2025
Превью матча Централ Дистрикт Лионс — Форествилле Иглз
История последних встреч
Централ Дистрикт Лионс
Форествилле Иглз
1 победа
0 побед
100%
0%
02.08.2025
Форествилле Иглз
74:107
Централ Дистрикт Лионс
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
31
3-х очк. попадания
10
5
Реализовано штрафных
23
21
% реализации штрафных
85.2
75
Кол-во реализованных бросков
54
57
Комментарии к матчу