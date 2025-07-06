06.07.2025
Смотреть онлайн Истерн Маверикс - Саут Аделаида Пантерс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 Central: Истерн Маверикс — Саут Аделаида Пантерс . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени и пройдет на арене St Francis de Sales Centre.
МСК, Арена: St Francis de Sales Centre
Australia NBL1 Central
Завершен
24:31 15:25 17:14 13:23
69 : 93
06 июля 2025
Превью матча Истерн Маверикс — Саут Аделаида Пантерс
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
29
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
8
14
% реализации штрафных
100
70
Кол-во реализованных бросков
33
50
Комментарии к матчу