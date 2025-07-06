Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Норт Аделаида Рокетс - Старт Сабрес 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 Central: Норт Аделаида РокетсСтарт Сабрес . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени и пройдет на арене The Lights Community and Sports Centre.

МСК, Арена: The Lights Community and Sports Centre
Australia NBL1 Central
Норт Аделаида Рокетс
Завершен
21:19 17:25 14:21 16:19
68 : 84
06 июля 2025
Старт Сабрес
Смотреть онлайн
Превью матча Норт Аделаида Рокетс — Старт Сабрес

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
5
12
Реализовано штрафных
7
12
% реализации штрафных
50
66.7
Кол-во реализованных бросков
35
42
