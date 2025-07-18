18.07.2025
Смотреть онлайн Килсит Кобрас - Уайверлей Фальконс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Килсит Кобрас — Уайверлей Фальконс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на арене Kilsyth Basketball.
МСК, Арена: Kilsyth Basketball
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Завершен
23:28 24:23 17:18 13:23
77 : 92
18 июля 2025
Превью матча Килсит Кобрас — Уайверлей Фальконс
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
21
3-х очк. попадания
12
11
Реализовано штрафных
9
17
% реализации штрафных
81.8
89.5
Кол-во реализованных бросков
37
49
Комментарии к матчу